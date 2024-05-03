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روسيا: مستعدون لبحث مقترحات جادة بشأن السلام بأوكرانيا

مبنى سكني مدمر ببلدة بوباسنا في منطقة لوهانسك الأوكرانية (رويترز)
4 مايو 2024 02:10

موسكو (وكالات)

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أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أمس، أن موسكو مستعدة لبحث «مقترحات جادة» لتسوية الصراع في أوكرانيا على أساس «الواقع القائم» ومخاوف موسكو الأمنية.
وذكرت في إفادة صحفية أن أوكرانيا لا بد أن تتعهد بأن تظل دولة محايدة عسكرياً في المستقبل. 
وشروط روسيا مماثلة لتلك التي رفضتها أوكرانيا مرات عديدة من قبل.
وفي سياق آخر، قال وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، أمس، إن القوات الروسية سيطرت على 547 كيلومتراً مربعاً من الأراضي في أوكرانيا هذا العام فيما وصفها «بالمناطق الجديدة» لروسيا في إشارة إلى 4 مناطق أوكرانية قالت موسكو إنها ضمتها إليها.
وذكر شويجو، في تصريحات لكبار قادة الجيش، أن القوات الأوكرانية تتراجع على طول خط المواجهة الأمامي، وأن القوات الروسية تخترق ما وصفه بشبكة المعاقل الأوكرانية. وأضاف «تحاول وحدات الجيش الأوكراني التشبث بخطوط متفرقة لكنها اضطرت في ظل هجومنا إلى التخلي عن مواقعها والانسحاب».
وقالت وزارة الدفاع الروسية، الأربعاء الماضي، إن وزير الدفاع سيرجي شويجو أمر بتسليم المزيد من الأسلحة وبشكل أسرع لعملية موسكو العسكرية في أوكرانيا.
ونقلت وزارة الدفاع عن شويجو قوله، في بيان: «للحفاظ على الوتيرة المطلوبة للهجوم... من الضروري زيادة حجم ونوعية الأسلحة والمعدات العسكرية المقدمة للقوات، وخاصة الأسلحة».
وفي السياق، اعتبر المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، أمس، أن تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشأن إمكانية نشر قوات في أوكرانيا «خطيرة للغاية». 
وأضاف بيسكوف للصحفيين: «فرنسا، ممثلة برئيس الدولة الفرنسية، تواصل الحديث باستمرار عن إمكانية تورطها المباشر على الأرض في الصراع حول أوكرانيا، وهذه التصريحات تمثل توجهاً خطيراً جداً»، وفقاً لوكالة أنباء «تاس» الروسية. 
وحدد الرئيس الفرنسي، في تصريحات صحفية أول أمس، شرطين لإرسال قوات إلى أوكرانيا، أولهما، حال ورود طلب أوكراني بهذا الصدد، والثاني في حال اخترق الروس خطوط الجبهة، مؤكداً في الوقت نفسه أنه لا يوجد طلب بهذا الصدد من أوكرانيا حتى الآن. 
وكان ماكرون قد صرح في شهر مارس الماضي، بأنه لا يستبعد أن تقوم باريس بعملية برية في أوكرانيا في مرحلة ما، غير أن الولايات المتحدة وبريطانيا رفضتا إرسال قوات إلى أوكرانيا. 
ورداً على تصريحات ماكرون، قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، إنه سيكون من الجيد أن ترسل فرنسا جنوداً إلى أوكرانيا.
ويتردد أن فرنسا زودت أوكرانيا بمعدات بقيمة تبلغ نحو 2.6 مليار يورو منذ فبراير 2022. 
وقتل شخصان أمس، في هجوم روسي على مدينة كوراخوف الواقعة في منطقة دونيتسك في شرق أوكرانيا.
وقال رئيس الإدارة العسكرية في المنطقة رومان بادون: «تعرضت مبان مرتفعة عدة لأضرار وقتل شخصان وأصيب شخصان آخران بجروح».
وتقع كوراخوف قرب خطوط الجبهة في شرق أوكرانيا وعلى بعد 40 كيلومترا غرب مدينة دونيتسك. وتعاني القوات الأوكرانية في مواجهة القوات الروسية التي تضغط عسكريا للسيطرة على مدينة تشاسيف يار الاستراتيجية.

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