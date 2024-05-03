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«اليونسكو» تمنح جائزة «حرية الصحافة» للصحفيين الفلسطينيين بغزة

صحفيان يحاولان الاتصال بالإنترنت باستخدام هواتفهم في رفح (أ ف ب)
4 مايو 2024 02:10

باريس (الاتحاد)

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أعلنت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو» منح جائزتها «يونسكو/ غييرمو كانو العالمية لحرية الصحافة» إلى الصحفيين الفلسطينيين في غزة، الذين يغطون الحرب المستمرة منذ نحو 7 أشهر.
وقالت المنظمة إن منح الصحفيين الذين يغطون قطاع غزة جائزة «يونسكو/غييرمو كانو العالمية لحرية الصحافة» لعام 2024 جاء بناء على توصية هيئة تحكيم دولية مؤلفة من مهنيين عاملين في مجال الإعلام. 
ومن ناحية أخرى، كشفت المنظمة الأممية أمس، أن 70 في المئة من الصحفيين البيئيين تعرضوا لهجوم بسبب عملهم. 
جاء ذلك في تقرير جديد نشرته «اليونسكو» بعنوان «الصحافة والكوكب في خطر» بالتزامن مع اليوم العالمي لحرية الصحافة الذي يصادف الثالث من مايو من كل عام. وحذرت «اليونسكو» من تزايد العنف ضد الصحفيين الذين يغطون قضايا البيئة والمناخ وترهيبهم. 
وكشف التقرير عن استهداف ما لا يقل عن 749 صحفياً ووسائل إعلام إخبارية تغطي قضايا بيئية بالقتل والعنف الجسدي والاحتجاز والاعتقال والمضايقة عبر الإنترنت في الفترة 2009 - 2023، مشيراً إلى تسجيل ارتفاع المعلومات المضللة عبر الإنترنت بشكل كبير في هذه الفترة.

اليونسكو
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