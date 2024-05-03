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مستشارة سابقة لترامب تدلي بشهادتها في محاكمته

هوب هيكس، مستشارة سابقة لترامب
3 مايو 2024 23:56

باتت هوب هيكس المتحدثة السابقة باسم حملة دونالد ترامب، أول مسؤولة من دائرته المقربة تدلي بشهادتها في المحاكمة الجنائية للرئيس السابق اليوم الجمعة.
وقالت هيكس "أنا متوترة حقا"، بينما كان ترامب يحدق بها باهتمام شديد وهو جالس على بعد أمتار منها.
كانت هيكس منغمسة في المراحل الأخيرة من حملة ترامب الناجحة للوصول إلى البيت الأبيض عندما ظهرت مزاعم أنه دفع أموالا لشراء صمت امرأة.
واتُهم ترامب بتزوير سجلاته التجارية لتعويض محاميه مايكل كوهين مبلغ 130 ألف دولار أميركي دُفعت قبل أيام من الانتخابات الرئاسية عام 2016 التي خاضها ضد الديمقراطية هيلاري كلينتون.
وهذه المحاكمة تعد الأولى من نوعها لرئيس أميركي سابق، بينما يسعى ترامب لاستعادة منصب الرئاسة من جو بايدن في انتخابات نوفمبر المقبل.
وقالت هيكس للمحكمة، اليوم، إنها كانت تتبع ترامب مباشرة في الهيكلية الوظيفية خلال عملها في حملة عام 2016، واصفة إياه بأنه "ملتزم جدا".
في وقت سابق هذا الاسبوع، حضّ المدعون القاضي خوان ميرتشان على تغريم ترامب لارتكابه انتهاكات إضافية لأمر التزام الصمت المفروض عليه لحماية المشاركين في المحاكمة.

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المصدر: وكالات
دونالد ترامب
محاكمة
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