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مصرع 12 شخصاً شمال هايتي بسبب الأمطار الغزيرة

مصرع 12 شخصاً شمال هايتي بسبب الأمطار الغزيرة
4 مايو 2024 08:57

لقي 12 شخصاً على الأقل مصرعهم إثر إنجراف التربة بسبب الأمطار الغزيرة التي هطلت على شمال هايتي واستمرت عدة أيام.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن السلطات في هايتي قولها إن أحد عشر شخصا من بين الضحايا لقوا مصرعهم في لابوري الضاحية الجنوبية لكاب هايتيان إثر انهيار منزل بسبب الأمطار الغزيرة التي هطلت على المدينة لعدة أيام موضحة أن المبنى المنهار أدى بدوره إلى إنهيار منزلين آخرين فيما توفي شخص نتيجة إنهيار أرضي آخر في منطقة قريبة.

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وأشارت إلى أن فرق الإنقاذ ورجال الإطفاء فضلا عن المتطوعين المحليين يعملون حاليا على إزالة الأنقاض بحثا عن الضحايا.

المصدر: وام
هاييتي
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