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إصابة 70 راكباً بعارض صحي مفاجئ على متن طائرة ألمانية

إصابة 70 راكباً بعارض صحي مفاجئ على متن طائرة ألمانية
4 مايو 2024 09:03

أصيب 70 راكبا على متن إحدى رحلات الطيران المتجهة من موريشيوس إلى مدينة فرانكفورت الألمانية بحالة صحية غريبة تمثلت بالغثيان والقيء في منتصف الرحلة. 

وتحركت الفرق الطبية إثر ذلك لاستقبال الطائرة لدى هبوطها في فرانكفورت حوالي الساعة 5:33 عقب إصابة 70 من ركابها البالغ عددهم الإجمالي 290 كانوا على متن الرحلة التابعة لشركة الطيران الألمانية "كوندور" بالغثيان والقيء في منتصف المسافة ما بين موريشيوس وفرانكفورت. 

وذكرت "كوندور” أنه تم فتح تحقيق للوقوف على سبب المرض المفاجئ للمسافرين على متن الطائرة التي كان في استقبالها مجموعة كبيرة من خدمات الطوارئ. 

 

المصدر: وام
هبوط اضطراري
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