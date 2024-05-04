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استمرار جهود إخماد حريق كبير في برلين

استمرار جهود إخماد حريق كبير في برلين
4 مايو 2024 11:57

 تتواصل أعمال إخماد حريق كبير اندلع أمس الجمع،ة في شركة لتكنولوجيا المعادن في حي ليشترفيلده ببرلين. وقال متحدث باسم إدارة الإطفاء اليوم السبت: «لا تزال أعمال الإطفاء مستمرة»، موضحا أن النيران تندلع بشكل متكرر في أنقاض المبنى، وأضاف أن قوات الطوارئ ستضطر إلى هدم أجزاء من المبنى من أجل الوصول بشكل أفضل إلى مصادر الحريق.

وقال المتحدث أن حوالي 50 فردا من خدمات الطوارئ يعملون في موقع الحريق حتى صباح اليوم، مضيفا أنه من المحتمل أن تستمر أعمال الإطفاء على مدار اليوم بأكمله. وأشار المتحدث إلى أن السكان مطالبون بالاستمرار في إبقاء نوافذهم مغلقة، حيث قد تستمر الأبخرة الناجمة عن الحريق في التصاعد.

وذكر المتحدث أن الصليب الأحمر الألماني والجمعية الألمانية لإنقاذ الحياة استخدما تقنيتهما أمس الجمعة لقياس ملوثات الهواء الناجمة عن الحريق. ومنذ مساء الجمعة تعمل فرق من وكالة الإغاثة التقنية على منع دخول مياه الإطفاء الملوثة ورغوة مكافحة الحرائق إلى شبكة الصرف الصحي أو قناة تلتوف القريبة من موقع الحريق.

وقال المتحدث باسم إدارة الإطفاء إن الفرق نجحت في الحيلولة دون حدوث ذلك حتى الآن، مشيرا إلى أن إحدى شركات المتخصصة في التخلص من النفايات أقامت خزانات كبيرة لتجميع مياه الإطفاء الملوثة.

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واندلع الحريق الكبير في الشركة صباح أمس الجمعة. وبحسب إدارة الإطفاء، احترقت غرفة تقنية في الطابق الأول من مبنى أحد المصانع التابعة للشركة بالكامل.

ووفقا للبيانات، تمكن جميع الأفراد في المبنى من الانتقال إلى أماكن آمنة. ولم يعد من الممكن دخول المبنى أثناء إطفاء الحريق.

وتشكلت سحابة ضخمة من الدخان فوق غرب برلين.

وبحسب البيانات، وقع الحريق في مصنع للطلاء الكهربي، ينتج أجزاء سيارات، ضمن أشياء أخرى.

المصدر: د ب أ
ألمانيا
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