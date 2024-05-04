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إندونيسيا: 106 زلازل ضربت إقليم «جاوة الغربية» الشهر الماضي

إندونيسيا: 106 زلازل ضربت إقليم «جاوة الغربية» الشهر الماضي
4 مايو 2024 12:48

 سجل المركز الجيوفيزيائي بوكالة «الأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء»، في منطقة «باندونج» الإندونيسية، 106 زلازل، في إقليم «جاوة الغربية» والمناطق المحيطة، في نيسان الماضي. وقالت تيجوه راهايو رئيسة المركز، في «باندونج» اليوم السبت «من بين 106 زلازل، كان أكبر زلزال مسجل بقوة، 6.5 وأصغر زلزال بقوة 1.4 درجة»، حسب وكالة «أنتارا نيوز» الإندونيسية للأنباء اليوم.

وأضافت راهايو أنه استنادا إلى خريطة توزيع مركز الزلزال، وقع ما يصل إلى 70 زلزالا، في أبريل 2024، في البحر، بسبب أنشطة التصدع النشطة».

وتابعت أن الزلازل الـ36 الأخرى نجمت عن نشاط الصفائح التكتونية الهندية الاسترالية. وأضافت أن «الزلازل حدثت على أعماق متفاوتة، تراوحت ما بين 4 و317 كيلومترا».

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يشار إلى أن إندونيسيا تقع في منطقة»حزام النار" في المحيط الهادي التي تكثر بها الزلازل.

وأدى زلزال وأمواج مد عاتية في 2004 إلى مقتل 226 ألف شخص في 13 دولة بينهم أكثر من 120 ألفا في إندونيسيا التي يوجد بها حوالي 128 زلزالا نشطا.

المصدر: د ب أ
إندونيسيا
زلزال
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