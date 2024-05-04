السبت 4 مايو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

روانج الإندونيسية تصبح جزيرة أشباح عقب ثوران بركاني

روانج الإندونيسية تصبح جزيرة أشباح عقب ثوران بركاني
4 مايو 2024 12:51

من المقرر أن تنقل إندونيسيا بشكل دائم سكان جزيرة في إقليم سولاوسي الشمالي بسبب ثوران بركان يهدد سلامتهم.

وكان بركان جبل روانج ثار بشكل كبير الشهر الماضي، ومنذ ذلك الحين وهو ينفث رماداً أجبر المطارات القريبة على الإغلاق وإلغاء الرحلات. وقالت صحيفة "تيمبو"، نقلا عن وزير الأشغال العامة والإسكان، باسوكي هاديمولجونو، إن عملية نقل سكان جزيرة روانج البالغ تعدادهم نحو عشرة آلاف نسمة، جارية إلى بولانج مونجوندو في جزيرة سولاوسي الشمالية الواقعة على بعد نحو 40 كيلومترا.

  وجاءت الموافقة على ذلك عقب اجتماع حكومي مع الرئيس جوكو ويدودو، بحسب ما أوردته وكالة بلومبرج للأنباء.

أخبار ذات صلة
إندونيسيا: 106 زلازل ضربت إقليم «جاوة الغربية» الشهر الماضي
14 قتيلا جراء فيضانات في إندونيسيا

وبعد إخلاء جزيرة روانج تعتزم الحكومية تحويلها لموقع محمية طبيعية.  

وأعلنت السلطات حالة الطوارئ حتى 14 مايو، وحذرت من احتمال حدوث أمواج مد عاتية (تسونامي) حال انهارت أجزاء من البركان جراء ثورانه.

وتقع إندونيسيا، التي يبلغ تعداد سكانها أكثر من 270 مليون نسمة، على حلقة النار -وهي سلسلة من خطوط الصدع الزلزالية في أنحاء المحيط الهادئ- وبها أكثر من مئة بركان نشط منتشرة عبر آلاف الجزر بما في ذلك مقاصد سياحية شهيرة. 

المصدر: د ب أ
إندونيسيا
آخر الأخبار
طيور الخير تنفذ الإسقاط الجوي الـ 46 للمساعدات الإنسانية والإغاثية على شمال غزة
علوم الدار
طيور الخير تنفذ الإسقاط الجوي الـ 46 للمساعدات الإنسانية والإغاثية على شمال غزة
اليوم 16:11
وفاة 39 شخصاً في فيضانات بجنوب البرازيل
الأخبار العالمية
وفاة 39 شخصاً في فيضانات بجنوب البرازيل
اليوم 16:02
تنزانيا في حالة تأهب مع اقتراب إعصار «هيدايا»
الأخبار العالمية
تنزانيا في حالة تأهب مع اقتراب إعصار «هيدايا»
اليوم 15:57
باكستان تسجّل كمية الأمطار الأكبر منذ عقود
الأخبار العالمية
باكستان تسجّل كمية الأمطار الأكبر منذ عقود
اليوم 15:49
العراق بصدد نصب كاميرات ذكية في جميع المناطق
الأخبار العالمية
العراق بصدد نصب كاميرات ذكية في جميع المناطق
اليوم 14:53
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©