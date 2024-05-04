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باكستان تسجّل كمية الأمطار الأكبر منذ عقود

باكستان تسجّل كمية الأمطار الأكبر منذ عقود
4 مايو 2024 15:49

شهدت باكستان هذا العام تساقط كمية الأمطار الأكبر، خلال أبريل منذ 1961، اذ بلغت أكثر من ضعف معدلاتها المعتادة في هذه الفترة، وفق ما أفادت دائرة الأرصاد الجوية.
وأوضحت في تقرير أصدرته ليل الجمعة أن المتساقطات «بلغت 59,3 ملم»، بفارق ملحوظ عن المعدل لهذا الشهر من السنة والبالغ 22,5 ملم.
وأحصت السلطات مقتل 144 شخصاً على الأقل جراء العواصف والانزلاقات بسبب الأمطار الغزيرة، خلال أبريل.
وفي حين تشهد أنحاء عدة من آسيا موجة حرّ غير مسبوقة، سجلت باكستان تراجعاً في معدل الحرارة الشهرية، اذ بلغ 23,67 مئوية مقابل 24,54 مئوية عادة.
وقال المتحدث باسم هيئة الأرصاد الجوية زهير أحمد بابار، إن التغير المناخي هو السبب في هذه التبدلات.
وأوضح لوكالة فرانس برس «التغير المناخي هو عامل مهم يؤثر على كل الظواهر المناخية غير المتوقعة في منطقتنا».

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وعانت باكستان في 2022  فيضانات مدمّرة طالت نحو ثلث مساحة البلاد، وتسببت بمقتل 1700 شخص، وأثّرت على زهاء 33 مليون نسمة من السكان.

 

المصدر: آ ف ب
باكستان
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