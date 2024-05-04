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تنزانيا في حالة تأهب مع اقتراب إعصار «هيدايا»

تنزانيا في حالة تأهب مع اقتراب إعصار «هيدايا»
4 مايو 2024 15:57

 أعلنت تنزانيا حالة تأهب قصوى، اليوم السبت، مع اقتراب إعصار «هيدايا» من الساحل، حاملاً معه أمطاراً غزيرة، ومصحوباً برياح قوية، بما يهدد بحدوث عواصف وانقطاع الكهرباء.
 ومن المتوقع أن يمر الإعصار، الذي يتحرك عبر غرب المحيط الهندي، برياح تبلغ سرعتها القصوى 75 كيلومترا في الساعة، بالقرب من مدينة «دار السلام» الساحلية الرئيسة، مساء اليوم السبت، أو في وقت مبكر من صباح غد الأحد، لكن لن يصل إلى اليابسة بشكل مباشر هناك، طبقاً لما ذكره «النظام العالمي للإنذار والتنسيق في حالات الكوارث».
 ومن المتوقع أن يكون الطقس سيئاً شرق تنزانيا حتى الثلاثاء المقبل.
 وأوقفت السلطات النقل البحري بين جزيرة «زنجبار» والبر الرئيس، وحذرت المواطنين بمختلف أنحاء البلاد باتخاذ الاحتياطات. وكان رئيس وزراء تنزانيا قاسم ماجاليوا قد ذكر أمام البرلمان في 25 أبريل الماضي أن الأمطار الغزيرة في شرق قارة أفريقيا في الأسابيع الأخيرة، أودت بحياة ما لا يقل عن 155 شخصاً، ودمرت أكثر من 10 آلاف منزل في بلاده فقط.
 وقال إن ما إجماليه 200 ألف شخص قد تضرروا جراء الأمطار. وتزامنت ظاهرة النينو المناخية العالمية مع بدء موسم الأمطار الإقليمية في نهاية الشهر الماضي.
وانهمرت الأمطار في مناطق تتسم بندرة هطولها فيها. وتضرر الرعاة بشدة بصفة خاصة، حيث غرقت ماشيتهم وغمرت المياه حقولهم.

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المصدر: د ب أ
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