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وفاة 39 شخصاً في فيضانات بجنوب البرازيل

وفاة 39 شخصاً في فيضانات بجنوب البرازيل
4 مايو 2024 16:02

 أعلن الدفاع المدني في البرازيل أن الفيضانات التي ضربت جنوب البلاد، بعد أيام من الأمطار الغزيرة أودت بحياة 39 شخصاً، على الأقل، وفقدان 68 آخرين.   
وأضاف الدفاع المدني في وقت متأخر أمس الجمعة، أن أكثر من 24 ألف شخص نزحوا من منازلهم جراء الفيضانات التي ضربت أكثر من 265 بلدية في ولاية ريو جراندي دو سول البرازيلية. 
وأوضح الدفاع المدني في بورتو أليجرا عاصمة ولاية جوايبا، أن بحيرة تشكلت بسبب تدفق مياه عدة أنهار، ووصلت لمستوى قياسي بلغ 4.77 متر مساء الجمعة. 
  وتجاوز هذا الرقم القياسي الذي تحقق في 1941 بسنتيمتر واحد. ووصف الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا الكارثة بأنها أحد أسوأ الفيضانات في تاريخ البلاد.
  وحتى الآن جرى إنقاذ أكثر من ثمانية آلاف شخص. وبدأت الأمطار يوم الاثنين، وتسببت في فيضانات واسعة النطاق وانهيارات أرضية في بعض المناطق.
 وتضررت المنازل والجسور، ولا يمكن استخدام العديد من الطرق حالياً.

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