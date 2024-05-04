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اليابان والهند تردّان على تصريحات لبايدن

الرئيس الأميركي جو بايدن
4 مايو 2024 17:18

ردت الهند واليابان، اليوم السبت، على تصريحات للرئيس الأميركي جو بايدن بشأن "رهاب الأجانب".
وأعرب البلدان عن أسفهما لهذه التصريحات.
وقال وزير الخارجية الهندي أس. جايشانكار إن ما قاله بايدن لا يعكس الواقع، موضحا، في تعليقات نشرتها اليوم صحيفة "إيكونوميك تايمز"، أنه "بادئ ذي بدء، اقتصادنا ليس متعثرا".
وأضاف "الهند بلد فريد للغاية... في تاريخ العالم، كانت مجتمعا منفتحا... مختلف الناس من مختلف المجتمعات يأتون إلى الهند".
والهند من أسرع الاقتصادات نموّاً في العالم، وسجلت زيادة مقدارها 8,4 في المئة في الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأخير من العام الماضي، وفق أرقام رسمية نشرت في فبراير الماضي.
بدورها، قالت الحكومة اليابانية، في بيان اليوم، إن "من المؤسف أنه تمّ الإدلاء بتصريحات لا تستند إلى فهم دقيق لسياسة اليابان"، مؤكدة أن طوكيو أبلغت البيت الأبيض بهذه الرسالة.
وكان بايدن اعتبر أن "رهاب الأجانب" وراء المصاعب الاقتصادية التي تواجه اليابان والهند.
وقال بايدن "لماذا تعاني اليابان من المشكلات؟ ... والهند؟ لأنها دول مصابة برهاب الأجانب".
وأدلى بايدن، الساعي للفوز بولاية ثانية في البيت الأبيض في انتخابات نوفمبر، بتصريحاته الأربعاء خلال مناسبة لجمع التبرعات لحملته في واشنطن وللاحتفال ببدء شهر التراث للأميركيين الآسيويين وسكان هاواي الأصليين وجزر المحيط الهادئ.
ولم تنشر هذه التصريحات سوى الخميس.
وقال الرئيس "أحد أسباب نمو اقتصادنا هو أنتم والعديد من الآخرين. لماذا؟ لأننا نرحب بالمهاجرين".
ومنذ توليه منصبه عام 2021، حرص بايدن على تعزيز العلاقات مع حلفاء الولايات المتحدة في آسيا، خصوصا الهند واليابان. واستضاف مودي ورئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا في البيت الأبيض.
وسعت الرئاسة الأميركية، الخميس، إلى التقليل من وقع تعليقات الرئيس. وقال جون كيربي المتحدث باسم مجلس الأمن القومي، الخميس، إن "حلفاءنا يعرفون جيدا مدى احترام الرئيس لهم وتقديره لصداقتهم ومساهماتهم".

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