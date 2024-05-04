الجيش الموريتاني يجري مناورات عسكرية على الحدود مع مالي

بدأ الجيش الموريتاني، اليوم السبت، مناورات عسكرية لمختلف التشكيلات على الحدود الجنوبية الشرقية مع مالي.

وأفاد مصدر عسكري بأن المناورات الأولى من نوعها في هذه المناطق الحدودية مع مالي يشارك فيها سلاح الجو والمدفعية وقاعدة الطيران المسير في مدينة النعمة، كبرى مدن المحافظة الشرقية التي تبعد عن العاصمة نواكشوط 1200 كلم.

تستمر هذه المناورات يومين وتأتي ردا على توغلات الجيش المالي في عدد من القرى الموريتانية الحدودية.

وهدد الناطق الرسمي باسم الحكومة الموريتانية وزير الطاقة الناني ولد اشروقه بأن بلاده ستكيل الصاع صاعين لمن يتوغل في أراضيها أو يمس مواطنيها.

ووصل وزيرا الدفاع حنن ولد سيدي والداخلية محمد أحمد ولد محمد الأمين، اليوم السبت، إلى محافظة الحوض الشرقي للإشراف على فعاليات المناورات العسكرية.

كما يوجد قائد الأركان العامة للجيش الفريق المختار ولد بله شعبان في المحافظة لنفس الغرض. وزار قائد الجيش الكتائب والتشكيلات العسكرية المنتشرة على الحدود مع مالي.