السبت 4 مايو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

إندونيسيا تجلي الناجين من ثوران بركان "روانج"

سكان يغادرون مساكنهم الواقعة قرب بركان جبل "روانج" في إندونيسيا
4 مايو 2024 20:58

طلب معروف أمين نائب الرئيس الإندونيسى، اليوم السبت، من السكان المتضررين من أحدث ثوران بركاني لجبل "روانج"، اتباع توجيهات الحكومة فيما يتعلق بإجلائهم من مساكنهم القريبة من منطقة ثوران البركان.
ويقع الجبل في جزر سياو تاجولاندانج بيارو بإقليم سولاويسي الشمالية.
ونقلت وكالة أنباء "أنتارا" الإندونيسية عن نائب الرئيس قوله "أطلب من المجتمع، الذى تضرر من الثوران البركاني، اتباع التوجيهات التي قدمتها الحكومة. وستقوم الحكومة بتقييم الوضع، للوقوف على ما إذا كان من الضرورى نقل أماكن إقامتهم أم لا".
وأكد معروف أمين، في تصريحاته التى أدلى بها للصحفيين عقب حضوره فعالية، أن الحكومة تقوم بنقل السكان المتضررين من موجات الثوران البركاني لجبل "روانج" حفاظا على سلامتهم.
ونقلت صحيفة "تيمبو" الإندونيسية عن باسوكي هاديمولجونو وزير الأشغال العامة والإسكان، قوله إن عملية نقل سكان المناطق القريبة من بركان جبل "روانج" جارية في الوقت الراهن إلى مناطق أخرى آمنة في إقليم سولاويسي الشمالية.  
كانت السلطات الإندونيسية قد أعلنت حالة الطوارئ حتى 14 مايو الجاري، وحذرت من احتمال حدوث أمواج مد عاتية (تسونامي) حال انهارت أجزاء من الجبل البركاني جراء ثورانه.
تقع إندونيسيا، التي يبلغ تعداد سكانها أكثر من 270 مليون نسمة، على منطقة حزام النار، وهي سلسلة من خطوط الصدع الزلزالية في أنحاء المحيط الهادئ، وبها أكثر من مئة بركان، بعضها ينشط بين الحين والآخر، وهى منتشرة عبر آلاف الجزر بما في ذلك مقاصد سياحية شهيرة.

أخبار ذات صلة
فيرستابن بطل السرعة في ميامي
«نوتابل سبيتش» لجودلفين يهدي الإمارات لقب الـ 2000 جينيز
المصدر: د ب أ
آخر الأخبار
رئيس الدولة ينعى الشاعر الأمير بدر بن عبد المحسن بن عبد العزيز
علوم الدار
رئيس الدولة ينعى الشاعر الأمير بدر بن عبد المحسن بن عبد العزيز
اليوم 22:11
إعلان اكتشاف جديد للغاز في الشارقة
علوم الدار
فيديو.. مجلس النفط في الشارقة يعلن اكتشافا جديدا للغاز
اليوم 19:09
فيرستابن بطل السرعة في ميامي
الرياضة
فيرستابن بطل السرعة في ميامي
اليوم 22:37
«نوتابل سبيتش» لجودلفين يهدي الإمارات لقب الـ 2000 جينيز
الرياضة
«نوتابل سبيتش» لجودلفين يهدي الإمارات لقب الـ 2000 جينيز
اليوم 22:36
شولتس يلقي كلمة ضمن حملة انتخابات البرلمان الأوروبي
الأخبار العالمية
شولتس يوجه نداء بشأن اليمين المتطرف
اليوم 22:20
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©