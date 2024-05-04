كينيا وتنزانيا تواجهان إعصار «هدايا»

نيروبي (وام، وكالات)

قالت دائرة الأرصاد الجوية الكينية، إن آثار الإعصار «هدايا» الاستوائي ظهرت قبالة شواطئها مع رياح تجاوزت سرعتها 75 كيلومتراً في الساعة وأمواج تتخطى المترين متوقعة هطول أمطار غزيرة على طول سواحل المحيط الهندي، اعتباراً من اليوم على أن تشتد خلال اليومين المقبلين.

وأضافت أن «الملاحظات الحالية تشير إلى أن الإعصار الاستوائي (هدايا) وصل إلى اليابسة على الساحل التنزاني، لكنّ هناك منخفضاً آخر قيد التطور».

ووصف الرئيس الكيني وليام روتو توقعات الأرصاد الجوية في البلاد بأنها «فظيعة»، وأرجأ إلى أجل غير مسمى إعادة فتح المدارس التي كانت مقررة الاثنين. وذكر روتو أن الإعصار «سيتسبب بأمطار غزيرة ورياح قوية وأمواج عاتية وخطيرة».

من جانبها، أكدت هيئة الأرصاد الجوية التنزانية هبوب رياح قوية وتساقط أمطار غزيرة على طول السواحل ليلاً، وأوضحت أنه في منطقة متوارا تساقط 75.5 ملم من الأمطار خلال 12 ساعة، فيما يبلغ متوسط الأمطار في مايو 54 ملم.

وطلبت هيئة الأرصاد الجوية التنزانية من السكان المقيمين في مناطق الخطر والعاملين في المجال البحري اتخاذ «أقصى الاحتياطات».