«مجموعة السبع» تبحث خطة مساعدات ضخمة لأوكرانيا

كييف (وكالات)

تجري دول مجموعة السبع الكبرى «G7» مناقشات حول حزمة مساعدات ضخمة لأوكرانيا تصل إلى 50 مليار دولار، من المقترح تمويلها من عائدات الأصول الروسية المجمدة، حسبما أفادت تقارير إعلامية أميركية.

وتسعى الولايات المتحدة للوصول إلى اتفاق بشأن استخدام الأصول الروسية المجمدة حينما يجتمع الزعماء في إيطاليا يونيو المقبل، لافتة إلى أن المناقشات حول هذا الموضوع صعبة، وأن التوصل إلى اتفاق قد يستغرق شهوراً.

وجمدت دول مجموعة السبع نحو 280 مليار دولار من أصول البنك المركزي الروسي، مع الاحتفاظ بأغلبية هذه الأصول في أوروبا من خلال شركة المقاصة «يوروكلير» ومقرها بلجيكا، وفقاً للتقارير.

في غضون ذلك، أدرجت وزارة الداخلية الروسية، الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي والرئيس السابق بترو بوروشينكو على لائحة المطلوبين في قاعدة بياناتها.

وتشير قاعدة بيانات الوزارة إلى أن فلاديمير زيلينسكي مطلوب بموجب مادة من القانون الجنائي الروسي، وفقاً لوكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية. كما تم إدراج بوروشينكو على قائمة المطلوبين في روسيا.

يذكر أن صلاحيات زيلينسكي كرئيس والممنوحة له بموجب الدستور تنتهي في 21 مايو الجاري. وشغل بوروشينكو منصب رئيس أوكرانيا في الفترة من 2014 إلى 2019. وخلال مايو الجاري، وضعت وزارة الداخلية الروسية شخصيات سياسية أوكرانية عديدة على قائمة المطلوبين، وعلى رأسهم أمين مجلس الأمن القومي والدفاع في أوكرانيا ألكسندر ليتفينينكو، ووزير العدل السابق في أوكرانيا بافيل بيترينكو، والرئيس السابق لجهاز الأمن الأوكراني فالنتين ناليفايتشينكو، ووزير المالية السابق لأوكرانيا ألكسندر شلاباك، والرئيس السابق للبنك الوطني الأوكراني ستيبان كوبيف.

ميدانياً، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس، أن دفاعاتها الجوية أسقطت أربعة صواريخ طويلة المدى فوق شبه جزيرة القرم، وهي من أسلحة معروفة باسم منظومة الصواريخ التكتيكية العسكرية التي أرسلتها الولايات المتحدة إلى أوكرانيا في الأسابيع القليلة الماضية.

وذكرت الوزارة في وقت لاحق أن الطائرات الروسية ومنظومات الدفاع الجوي أسقطت 15 من صواريخ منظومة الصواريخ التكتيكية في الأسبوع الماضي.

والثلاثاء الماضي، قال مسؤولون روس، إن أوكرانيا هاجمت القرم بمنظومة الصواريخ التكتيكية في محاولة لاختراق الدفاعات الجوية الروسية في شبه الجزيرة التي تسيطر عليها موسكو، وأضافوا أنه تم إسقاط 6 صواريخ.