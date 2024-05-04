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«التعاون الإسلامي» تدعو دول العالم للاعتراف بدولة فلسطين

حل الدولتين يدعم جهود تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة (أ ف ب)
5 مايو 2024 01:32

الرياض (وكالات)

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جددت منظمة التعاون الإسلامي أمس، دعوتها لكافة دول العالم أن تبادر بإعلان اعترافها بدولة فلسطين خاصة بعد قرار جمهورية ترينيداد وتوباجو الاعتراف بدولة فلسطين. 
وذكرت وكالة الأنباء السعودية «واس» أن منظمة التعاون الإسلامي، ومقرها مدينة جدة السعودية، «رحبت بقرار جمهورية ترينيداد وتوباجو الاعتراف بدولة فلسطين»، معتبرة أن «هذه الخطوة المهمة تنسجم مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وتساهم في تمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه المشروعة بما فيها حقه في العودة، وتقرير المصير، وتجسيد قيام دولة فلسطين المستقلة على حدود الرابع من يونيو لعام 1967م وعاصمتها القدس». 
وجددت المنظمة والتي تضم في عضويتها 57 دولة مسلمة دعوتها كافة دول العالم التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين أن تبادر بإعلان اعترافها بدولة فلسطين في أقرب وقت ممكن، دعما للجهود الدولية الرامية لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة على أساس رؤية حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة. 
وانضمت جمهورية ترينيداد وتوباجو إلى كل من جامايكا وباربادوس في الاعتراف رسميا بدولة فلسطين، وذلك في قرار اتخذته الحكومة خلال اجتماع مجلس الوزراء في ترينيداد، أول أمس الأول.

منظمة التعاون الإسلامي
فلسطين
ترينيداد وتوباجو
الأمم المتحدة
غزة
إسرائيل
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