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مئات الإسرائيليين يتظاهرون للمطالبة بالإفراج عن الأسرى

ارتفاع وتيرة المظاهرات المطالبة بالإفراج عن الأسرى في غزة (أرشيفية)
5 مايو 2024 01:32

غزة (الاتحاد)

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تظاهر مئات الإسرائيليين، أمس، في مدينة رحوبوت قرب تل أبيب، للمطالبة بالإفراج عن الأسرى المحتجزين في قطاع غزة، وإجراء انتخابات مبكرة، وفق إعلام عبري.
وطالب المئات من الإسرائيليين الذين تظاهروا قرب حديقة العلوم في رحوبوت، بالإفراج عن الأسرى المحتجزين في قطاع غزة، وإجراء انتخابات مبكرة. وشارك في المظاهرة عدد من أهالي الأسرى بغزة، حسبما أفادت صحيفة «يديعوت أحرنوت».
ومن المتوقع ارتفاع وتيرة المظاهرات المطالبة بالإفراج عن الأسرى في غزة، لتشمل كافة أنحاء إسرائيل.
وفي السياق، اتهمت المعارضة الإسرائيلية رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أمس، بمحاولة إفشال صفقة تبادل الأسرى مع الفصائل الفلسطينية بعد تصريح لـ«مصدر سياسي» يؤكد إصرار تل أبيب على دخول رفح جنوبي قطاع غزة مع أو من دون صفقة.
واعتبر عدد من نواب المعارضة في الكنيست الإسرائيلي (البرلمان) في تدوينات لهم على منصة «إكس» أن هذا التصريح خرج من مكتب نتنياهو، في وقت حرج، وعلى نحو نادر في عطلة السبت، التي لا يصدر فيها عادة أي تصريحات أو بيانات رسمية، وذلك «في محاولة لإفشال المفاوضات قبيل تسلم الوسطاء رد حماس، الذي يُتوقع أن يكون إيجابياً».

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