المحكمة الجنائية الدولية تحذّر من «التهديدات الانتقامية» ضدها

لاهاي (وكالات)

أصدرت المحكمة الجنائية الدولية، أمس، تحذيراً إلى «الأفراد الذين يهدّدون بالانتقام» منها أو من موظفيها، مؤكدة أنّ أعمالاً كهذه قد تشكّل «هجوماً على إدارة العدالة».

وقال مكتب المدعي العام كريم خان ومقرّه لاهاي، في بيان نشره على موقع «إكس»، إنّه يسعى إلى «الانخراط بشكل بنّاء مع جميع أصحاب المصلحة في كلّ مرّة يكون الحوار متوافقاً مع صلاحياته».

وأضاف: «مع ذلك، فإنّ هذا الاستقلال وهذا الحياد يقوَّضان عندما يهدّد الأفراد باتخاذ إجراءات انتقامية ضد المحكمة أو ضد موظفي المحكمة» في حال اتخاذ قرارات بشأن تحقيقات تقع ضمن صلاحياته، محذراً من أنّ «تهديدات كهذه، حتى لو لم تنفَّذ، يمكن أن تشكّل هجوماً على إدارة العدالة» المنوطة بالمحكمة الجنائية الدولية.

وقال إنّ الجنائية الدولية تدعو إلى وضع حدّ فوري لـ«محاولات العرقلة أو التخويف أو التأثير بشكل غير مبرّر على مسؤوليها».

ولم يرغب مكتب خان في أن يحدّد الجهة التي أطلقت هذه التهديدات وما إذا كانت مرتبطة بإسرائيل والحرب في غزة.

لكن خبيرة قانونية رجحت أن تكون التهديدات مرتبطة «بالتحقيق الجاري في فلسطين» بالنظر إلى تصريحات الحكومة الإسرائيلية الأخيرة حول «تهديدات للسلطة الفلسطينية رداً على احتمال إصدار مذكرات توقيف».