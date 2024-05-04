الأحد 5 مايو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

«الأونروا»: أطفال غزة يعانون مستويات «توتر مدمرة»

أطفال فلسطينيون يسيرون وسط منازل متضررة جنوب غزة (أرشيفية)
5 مايو 2024 01:33

غزة (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
تحذيرات من تفشي الأمراض والأوبئة جراء الحر الشديد في غزة
مسؤولة أممية: المجاعة تتجه إلى جنوب غزة

حذرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا»، أمس، من الأضرار النفسية التي يتعرض لها أطفال غزة نتيجة الهجوم الإسرائيلي المستمر على القطاع المحاصر، بما في ذلك «مستويات مدمرة» من التوتر.
وقالت الوكالة الأممية، في بيان على حسابها عبر منصة «إكس»، إن «الأطفال في غزة يعانون مستويات مدمرة من التوتر».
وأضاف البيان أن «فريق (الأونروا) يعمل مع الأطفال والمراهقين للتخفيف من تأثير أهوال الحرب». وتابعت الوكالة: «مستشارونا يقدمون لأطفال غزة الأمل والراحة، وعلينا أن نحمي حاضرهم ومستقبلهم»، مجددة التأكيد على ضرورة «الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة».

الأونروا
فلسطين
إسرائيل
غزة
آخر الأخبار
رئيس الدولة ينعى الشاعر الأمير بدر بن عبد المحسن بن عبد العزيز
علوم الدار
رئيس الدولة ينعى الشاعر الأمير بدر بن عبد المحسن بن عبد العزيز
اليوم 22:11
إعلان اكتشاف جديد للغاز في الشارقة
علوم الدار
فيديو.. مجلس النفط في الشارقة يعلن اكتشافا جديدا للغاز
اليوم 19:09
أشخاص يسيرون بجوار بركة مياه راكدة في مخيم يأوي نازحين جنوب القطاع (أ ف ب)
الأخبار العالمية
تحذيرات من تفشي الأمراض والأوبئة جراء الحر الشديد في غزة
5 مايو 2024
ضرورة خروج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا في مدى زمني محدد (أرشيفية)
الأخبار العالمية
تأكيد مصري على ضرورة خروج المرتزقة من ليبيا
5 مايو 2024
أطفال ينتظرون الحصول على طعام في رفح (أرشيفية)
الأخبار العالمية
مسؤولة أممية: المجاعة تتجه إلى جنوب غزة
5 مايو 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©