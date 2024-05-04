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مسؤولة أممية: المجاعة تتجه إلى جنوب غزة

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5 مايو 2024 01:33

غزة (الاتحاد) 

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قالت مديرية برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة، سيندي ماكين، إن أجزاء من قطاع غزة تشهد مجاعة شاملة، وتنتشر بسرعة إلى مناطق أخرى، بعد 7 أشهر من الحرب. وأضافت ماكين أن هناك مجاعة في شمال غزة، رغم أن تصريحاتها لا تشكل إعلاناً رسمياً، وهي عملية بيروقراطية معقدة، بحسب صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية. ولفتت إلى أن «الشمال يشهد مجاعة كاملة، تتجه نحو الجنوب».
وفي السياق، حض 88 ديمقراطياً في مجلس النواب الأميركي، أمس، الرئيس جو بايدن على النظر في وقف إمدادات الأسلحة لإسرائيل إذا لم تبدل الحكومة الإسرائيلية إدارتها لحربها في قطاع غزة. وأعرب أعضاء الكونغرس في رسالة سلمت إلى البيت الأبيض، عن «مخاوف بالغة بشأن إدارة الحكومة الإسرائيلية للحرب في غزة فيما يتعلق بتعمد احتجاز المساعدة الإنسانية». وأكدوا أن القيود التي تفرضها إسرائيل على تسليم المساعدة الإنسانية المدعومة من واشنطن إلى غزة «ساهمت في كارثة إنسانية غير مسبوقة». 

برنامج الغذاء العالمي
الأمم المتحدة
غزة
فلسطين
إسرائيل
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