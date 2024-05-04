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هولندا تحيي ذكرى الحرب العالمية الثانية

ملك هولندا فيليم ألكسندر وزوجته الملكة ماكسيما ورئيس الوزراء مارك روته خلال إحياء الذكرى
5 مايو 2024 00:25

شارك ملك هولندا فيليم ألكسندر ورئيس الوزراء مارك روته، السبت، في المراسم السنوية لإحياء ذكرى الحرب العالمية الثانية التي أقيمت وسط قيود على دخول الجمهور وتشديد للإجراءات الأمنية.
كما حضر المراسم نحو 4000 شخص.
مرت المراسم، التي أقيمت في ساحة "دام" بوسط مدينة أمستردام، بسلاسة وتضمنت كما جرت العادة الوقوف دقيقتين صمتا في تمام الساعة الثامنة مساء بالتوقيت المحلي (1800 بتوقيت جرينتش) إحياء لذكرى قتلى الحرب العالمية الثانية.
يحضر عادة نحو 20 ألفا هذا التجمع دون الحاجة إلى التسجيل. ولكن قبل أيام أعلنت البلدية عن إجراءات أمنية غير مسبوقة هدفها أن يبقى الاحتفال سلميا وتجنب حدوث اضطرابات.
وتقيم البلدات والمدن الهولندية مراسم إحياء ذكرى هذه الحرب في الرابع من مايو من كل عام ويشارك مئات الآلاف في هذه الفعاليات. وتحتفل هولندا في اليوم التالي بذكرى تحريرها من الاحتلال النازي عام 1945.

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المصدر: وكالات
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