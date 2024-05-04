البديوي: مجلس التعاون ومنظمة التعاون الإسلامي مهمان لمواجهة الأزمات

أكد معالي جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أهمية دور مجلس التعاون ومنظمة التعاون الإسلامي بوصفهما قوتين فاعلتين لمواجهة الأزمات المتعددة التي تشهدها المنطقة والعالم أجمع.

وأشار البديوي، خلال مشاركته في الدورة الـ 15 لمؤتمر القمة الإسلامي الذي تستضيفه العاصمة الغامبية "بانجول"، إلى ضرورة العمل المشترك لمواجهة التحديات وتعزيز قيم السلام والازدهار، خاصاً بالذكر ما يتعرض له قطاع غزة حاليا.

ولفت إلى التحديات الكبيرة التي تهدد الأمن والاستقرار، خاصة في ظل الأزمات المتصاعدة في الشرق الأوسط نتيجة لتداعيات الوضع في فلسطين وغزة، ما يستدعي تجديد الالتزام بالعمل الجماعي والمسؤول لدعم الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة.

وجدد تأكيده على الدور الهام الذي يجب أن تلعبه منظمة التعاون الاسلامي في دعم جهود السلام والتنمية، وكذلك في مواجهة التطرف والإرهاب الذي يهدد الأمن الإقليمي والدولي، مؤكدا أهمية الدعوة التي أطلقها المجلس الوزاري لمجلس التعاون، خلال دورته الاستثنائية الرابعة والأربعين والداعية لعقد مؤتمر دولي يعزز الاستقرار والأمن الإقليمي والدولي.