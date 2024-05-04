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«الحوثيون» يفخخون قوارب الصيد في باب المندب

الصيادون من أكثر فئات الشعب اليمني تضرراً من انتهاكات الحوثي بالبحر الأحمر (أرشيفية)
5 مايو 2024 01:33

 عدن (الاتحاد)

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تقوم جماعة الحوثي بتفخيخ قوارب صيد ودفعها باتجاه مضيق باب المندب وساحل البحر الأحمر، ضمن محاولاتها لتعطيل حركة التجارة الدولية عبر المضيق. 
 ووفقاً لمدير المشروع السعودي لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام «مسام»، أسامة القصيبي، فإن إحدى فرق المشروع بالتعاون مع البرنامج الوطني اليمني للتعامل مع الألغام، قامت مطلع الشهر الجاري بتفكيك عبوات ناسفة كبيرة كانت على متن قارب صيد جرفته الأمواج على ساحل باب المندب. 
وأضاف القصيبي في كلمة ألقاها في ندوة الجهود المبذولة لنزع الألغام وتأثيرها على السلام والأمن الإنساني، والتي نظمتها الهيئة الأوروبية للمراكز الإسلامية في جنيف، ونقلها موقع المشروع، أن هذه الواقعة وغيرها تؤكد إصرار جماعة الحوثي على تعطيل حركة التجارة الدولية في واحد من أهم المضايق المائية في العالم، كما تضر بالاقتصاد المحلي القائم على أنشطة صيد الأسماك، إضافة إلى تلويث البيئة البحرية.
وأكد القصيبي أن اليمن يعيش كارثة حقيقية تهدد حياة المدنيين تتمثل في زراعة الألغام والعبوات الناسفة بشكل عشوائي، مشيراً إلى أن تقديرات المشروع لكمية الألغام الأرضية المزروعة في أراضي الجمهورية اليمنية تصل إلى مليوني لغم.

الحوثيين
اليمن
البحر الأحمر
باب المندب
الصيد
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