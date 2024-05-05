روسيا تعلن السيطرة على قرية في أوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن قواتها سيطرت على قرية "أوتشيريتينه" في منطقة دونيتسك شرق أوكرانيا.

تقع القرية شمال غربي مدينة "أفدييفكا" التي كانت من المواقع الحصينة للقوات الأوكرانية قبل أن تسيطر عليها روسيا في فبراير الماضي.

وحققت روسيا تقدما ثابتا منذ سيطرتها على "أفدييفكا". وتمكنت القوات الروسية، على مدى الأسابيع الماضية، من السيطرة على سلسلة من القرى في المنطقة.

يأتي ذلك فيما تنتظر القوات الأوكرانية وصول مزيد من الأسلحة والمساعدات العسكرية من حلفائها الغربيين خاصة الولايات المتحدة التي وافقت مؤخرا على حزمة جديدة من المساعدات العسكرية بعشرات مليارات الدولارات بعد أشهر من تأخيرها من قبل مجلس النواب الأميركي.