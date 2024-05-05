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قوات الأمن تقتل 6 إرهابيين في باكستان

آثار هجوم في باكستان (أرشيفية)
5 مايو 2024 17:27

قتلت قوات الأمن الباكستانية ستة إرهابيين وداهمت أيضا مخبأهم، بعد تبادل كثيف لإطلاق النار، خلال عملية استخباراتية، تمت ليلة الجمعة السبت، في منطقة وزيرستان الشمالية.
وطبقا لبيان صادر عن هيئة العلاقات العامة المشتركة لأفرع القوات المسلحة، الجناح الإعلامي للجيش الباكستاني، فإنه خلال سير العملية، وقع تبادل كثيف لإطلاق النار بين قوات الجيش الباكستاني والإرهابيين، حسب ما نقلته صحيفة "ذا نيشن" الباكستانية اليوم الأحد.
كان الإرهابيون القتلى متورطين، بشكل فاعل، في العديد من الأنشطة الإرهابية ضد قوات الأمن بالإضافة إلى عمليات قتل مستهدفة لمدنيين أبرياء في المنطقة.
وأضاف البيان "تجرى قوات الأمن عملية تطهير في المنطقة. ومازالت عازمة على استئصال خطر الإرهاب في المنطقة". 

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