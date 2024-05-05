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قتلى وجرحى جراء قصف على أوكرانيا

آثار قصف على منطقة دونيتسك
5 مايو 2024 18:01

أسفرت عدة ضربات عن سقوط قتيلين على الأقل وإصابة 16 شخصا آخر في شرق وشمال شرق أوكرانيا، وخصوصا في خاركيف، ثاني أكبر مدن البلاد، وفق ما أفادت السلطات المحلية اليوم الأحد.
وقال فاديم فيلاشكين حاكم منطقة دونيتسك، عبر تطبيق تلغرام "في بوكروفسك، أدى سقوط صواريخ إلى مقتل شخصين وإلحاق أضرار بمنزل".
وتقع هذه البلدة على مسافة نحو 60 كلم شمال غرب مدينة دونيتسك، عاصمة المنطقة.
وفي خاركيف، أدى قصف إلى إصابة عشرة أشخاص على الأقل، بحسب أوليغ سينيغوبوف حاكم المنطقة الشمالية الشرقية.
وقال سينيغوبوف، على تلغرام، إن المدينة تعرضت لقصف بـ"قنبلة جوية موجهة".
وأدى هجوم آخر، خلال الليل، إلى إصابة ستة أشخاص، بينهم فتاة صغيرة ولدت في عام 2015، حسبما أشار أوليغ سينيغوبوف في وقت سابق.
إلى ذلك، أعلنت القوات الجوية الأوكرانية أن الجيش الروسي أطلق 24 طائرة مسيّرة خلال ليل السبت الأحد، مؤكدة أنها أسقطت 23 منها.

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المصدر: وكالات
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