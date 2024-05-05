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هزتان أرضيتان تضربان روسيا

زلزال
5 مايو 2024 19:53

ضربت هزتان أرضيتان، اليوم الأحد، وخلال ساعات فقط، جمهورية إنغوشيا الواقعة في جنوب روسيا.
وذكرت الإدارة الإقليمية لوزارة الطوارئ الروسية، في بيان،أنه في الساعة 09:29 بتوقيت موسكو، ضربت هزة أرضية إقليم منطقة "سونزنسكي" في جمهورية إنغوشيا الروسية، وفقا لما نقلته وكالة "ريا نوفوستي" الروسية للأنباء.
وقال البيان إن الهزة كانت على عمق 12 كيلومترا وبشدة 2.6 درجة على مقياس ريختر.
وأضاف البيان أنه في الساعة 14.04 بتوقيت موسكو، ضربت هزة أرضية ثانية بقوة 3.6 درجة على مقياس ريختر منطقة "سونزنسكي" وكانت على عمق 9 كيلومترات.
وأكد البيان أنه لم يتم تسجيل أي أضرار أو إصابات ولم تكن هناك وفيات ولا خسائر مادية وأن جميع الخدمات في الجمهورية تعمل بشكل طبيعي.

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