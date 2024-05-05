3 قتلى و15 جريحا إثر ضربات في أوكرانيا

أسفرت عدة ضربات جوية عن سقوط ثلاثة قتلى وإصابة 15 شخصا آخر في شرق وشمال شرق أوكرانيا، وخصوصا في خاركيف، ثاني أكبر مدن البلاد، وفق ما أفادت به السلطات المحلية اليوم الأحد.

وقال فاديم فيلاشكين، حاكم منطقة دونيتسك، عبر تطبيق تلغرام "في بوكروفسك، أدى سقوط صاروخ إلى مقتل شخصين وإلحاق أضرار بمنزل".

وتقع هذه البلدة على مسافة نحو 60 كلم شمال غرب مدينة دونيتسك، عاصمة المنطقة.

وقتل شخص ثالث في غارة على "موناتشنفكان"، بحسب ما نقله أوليغ سينيغوبوف حاكم منطقة خاركيف (شمال شرق البلاد).

وأضاف أنه تم "انتشال جثة امرأة تبلغ من العمر 88 عاما من تحت أنقاض" منزل.

في وقت سابق، أعلن سينيغوبوف أن هجوما آخر أدى إلى إصابة ما لا يقل عن عشرة أشخاص بجروح في خاركيف.

وقال حاكم منطقة خاركيف، على تلغرام، إن المدينة تعرضت لقصف بـ"قنبلة جوية موجهة".

وأدى هجوم آخر إلى إصابة خمسة أشخاص بينهم فتاة ولدت في عام 2015، حسبما أشار أوليغ سينيغوبوف في وقت سابق.

الى ذلك، أعلنت القوات الجوية الأوكرانية أن الجيش الروسي أطلق 24 مسيّرة خلال ليل السبت الأحد، مؤكدة أنها أسقطت 23 منها.