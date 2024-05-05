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بريطانيا تستقبل المزيد من المهاجرين

قارب يضم مهاجرين في طريقهم لبريطانيا (رويترز)
6 مايو 2024 02:43

لندن (وكالات)

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وصل عشرات المهاجرين في زورقين إلى الساحل الجنوبي لإنجلترا، وهم الأحدث ضمن الآلاف من طالبي اللجوء إلى بريطانيا، الذين عبروا «القنال الإنجليزي» قادمين من فرنسا هذا العام.
 ونقلت سفينة تابعة لحرس الحدود البريطاني قبالة «دوفر» الركاب، ومعظمهم من الذكور، وكان بعضهم يرتدون سترات نجاة برتقالية ويلوحون بأيديهم.  ويبرز وصول اللاجئين الصعوبات التي يواجهها رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك فيما يتعلق بتعهده بمعالجة مشكلة الهجرة غير الشرعية، وإيقاف القوارب قبل الانتخابات المقررة في وقت لاحق هذا العام.
وارتفع عدد المهاجرين الوافدين إلى بريطانيا هذا العام إلى مستوى قياسي تجاوز 8 آلاف حتى الآن، بعد قدومهم إلى أوروبا على متن قوارب صغيرة فراراً من الحروب، أو الجوع في بلدانهم.
ويأمل سوناك في أن تؤدي سياسته المتعلقة برواندا، وتتضمن ترحيل من يصلون إلى بريطانيا دون إذن إلى الدولة الأفريقية، إلى ردع المهاجرين عن عبور القنال.

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