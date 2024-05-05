الإثنين 6 مايو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

اليابان تطلب من 400 شخص إخلاء منطقة جبلية بسبب حريق غابات

أرشيفية
6 مايو 2024 02:42

طوكيو (وكالات)

أخبار ذات صلة
اليابان والهند تردّان على تصريحات لبايدن
البرازيل واليابان تتفقان على حماية غابات الأمازون

طُلب من أكثر من 400 شخص من سكان منطقة جبلية في شمال اليابان مغادرتها أمس، مع تمدّد حريق غابات اندلع أمس الأول، وتهديده المنازل.
وعملت مروحيات لساعات على مكافحة الحريق من دون أن تتمكن من إخماده في الجبال المحيطة ببلدة «نانيو» الصغيرة، في منطقة «ياماغاتا»، حيث ارتفعت درجات الحرارة بشكل غير عادي خلال هذا الوقت من السنة.
وقال مسؤول في إدارة الكوارث الطبيعية: «نطلب من 400 شخص هم سكان ثلاث مناطق المغادرة؛ لأن الحريق يهدد بالتمدّد».
وتشهد هذه المنطقة الواقعة في شمال اليابان عادة طقساً بارداً، لكن ترتفع فيها درجات الحرارة هذا العام بنحو غير عادي خلال هذا الوقت من السنة.
وبلغت الحرارة أمس الأول 31 درجة. 
وفي مدينة سابورو، المعروفة بإقامتها مهرجاناً للثلج في فبراير، وصلت الحرارة إلى 25 درجة الشهر الماضي، وهي الأعلى المسجّلة فيها منذ بدء تسجيل درجات الحرارة عام 1877.

اليابان
حرائق الغابات
حريق غابات
آخر الأخبار
إسقاط مساعدات على شمال قطاع غزة
علوم الدار
فيديو.. "طيور الخير" تُسقط مساعدات جديدة على شمال غزة
اليوم 16:58
مساعدات إماراتية إلى قطاع غزة
علوم الدار
الإمارات توصل 400 طن من المساعدات الغذائية لسكان غزة
اليوم 16:45
دخان يتصاعد من قرية في منطقة دونيتسك
الأخبار العالمية
روسيا تعلن السيطرة على قرية في أوكرانيا
اليوم 16:36
الإمارات تواصل العمل مع الشركاء الدوليين لتخفيف المعاناة الإنسانية لأهالي قطاع غزة عبر تكثيف الجهود لضمان وصول المساعدات إلى من هم في حاجة إليها (وام)
الأخبار العالمية
الإمارات: ملتزمون بتقديم الإغاثة ومعالجة الأزمة الإنسانية في غزة
6 مايو 2024
سفينة الشحن «روبيمار» التي غرقت قبالة سواحل اليمن (أرشيفية)
الأخبار العالمية
اليمن: «الحوثي» اختار نهج التصعيد والقرصنة بدلاً من السلام
6 مايو 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©