اليابان تطلب من 400 شخص إخلاء منطقة جبلية بسبب حريق غابات

طوكيو (وكالات)

طُلب من أكثر من 400 شخص من سكان منطقة جبلية في شمال اليابان مغادرتها أمس، مع تمدّد حريق غابات اندلع أمس الأول، وتهديده المنازل.

وعملت مروحيات لساعات على مكافحة الحريق من دون أن تتمكن من إخماده في الجبال المحيطة ببلدة «نانيو» الصغيرة، في منطقة «ياماغاتا»، حيث ارتفعت درجات الحرارة بشكل غير عادي خلال هذا الوقت من السنة.

وقال مسؤول في إدارة الكوارث الطبيعية: «نطلب من 400 شخص هم سكان ثلاث مناطق المغادرة؛ لأن الحريق يهدد بالتمدّد».

وتشهد هذه المنطقة الواقعة في شمال اليابان عادة طقساً بارداً، لكن ترتفع فيها درجات الحرارة هذا العام بنحو غير عادي خلال هذا الوقت من السنة.

وبلغت الحرارة أمس الأول 31 درجة.

وفي مدينة سابورو، المعروفة بإقامتها مهرجاناً للثلج في فبراير، وصلت الحرارة إلى 25 درجة الشهر الماضي، وهي الأعلى المسجّلة فيها منذ بدء تسجيل درجات الحرارة عام 1877.