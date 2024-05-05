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مئات الإصابات بـ«الكوليرا» في تعز

يمنيون مصابون بالكوليرا يتلقون العلاج في أحد مستشفيات اليمن (أرشيفية)
6 مايو 2024 02:42

عدن (الاتحاد)

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تشهد محافظة تعز، في جنوب غرب اليمن، تفشياً متسارعاً لمرض «الكوليرا»، حيث ارتفع عدد حالات الاشتباه بالمرض إلى أكثر من 600 حالة منذ مطلع العام الجاري، أكثر من ثلثها حالات إصابة مؤكدة. ووفقاً لمعلومات صادرة عن الإعلام الصحي بالمحافظة، فقد وصل عدد حالات الاشتباه بالإصابة بـ«الكوليرا» في تعز إلى 609 حالات خلال الفترة بين 1 يناير و2 مايو الجاري. وأكدت المعلومات أن أكثر من ثلث هذه الحالات، أو ما يعادل 37%، تم تأكيد إصابتها بعد الفحص المخبري، ليصل عدد الحالات المؤكدة إلى 224 حالة. وإلى جانب ذلك، فقد تم تسجيل 7 حالات وفاة مرتبطة بالمرض خلال الفترة المذكورة.
 وتعتبر تعز واحدة من بين أكثر المحافظات اليمنية التي تعاني تفشي «الكوليرا»، حيث سجلت خلال الأيام الثماني الماضية 112 حالة جديدة، بينها 61 حالة مؤكدة مخبرياً.
وكان تقرير سابق صدر في 24 أبريل الماضي أورد أن عدد حالات الاشتباه بالكوليرا في تعز بلغ 497 حالة، من بينها 163 حالة مؤكدة.
 وعلى مستوى المناطق المحررة، فقد أظهرت أحدث إحصائية صادرة عن النظام الإلكتروني المتكامل للإنذار المبكر للأمراض (EIDEWS)، أن إجمالي الحالات التراكمية المُبلغ بالاشتباه بإصابتها بـ«الكوليرا» بلغت 5.431 حالة، في 12 محافظة، وذلك خلال الفترة بين 16 أكتوبر 2023 و1 مايو الجاري. ويُعزى تفشي «الكوليرا» في اليمن إلى عوامل متعددة، منها: ضعف النظافة العامة، ونقص المياه العذبة، وصعوبة الوصول إلى خدمات الصرف الصحي، وانتشار المخلفات والمستنقعات المائية، وتردي الأوضاع الصحية بشكل عام.

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اليمن
الكوليرا
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