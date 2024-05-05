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المفوض العام لـ«أونروا»: إسرائيل منعتني من دخول غزة

فيليب لازاريني (أرشيفية)
6 مايو 2024 02:42

القدس (وكالات) 

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أعلن المفوّض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» فيليب لازاريني، أمس، أن السلطات الإسرائيلية منعته من الدخول إلى قطاع غزة للمرة الثانية خلال أسبوع. وكتب لازاريني على «إكس»: «خلال هذا الأسبوع وحده، رفضوا - للمرة الثانية - دخولي إلى غزة حيث كنت أعتزم أن أكون مع زملائنا في (أونروا)، بمن فيهم أولئك على الخطوط الأمامية».
وفي وقت سابق، قالت «أونروا» في بيان صحفي نشرته على موقع «إكس» للتواصل الاجتماعي: إن «الحرب في غزة مستمرة كحرب على النساء»، مضيفة أن أكثر من 10 آلاف امرأة قتلن وأُصيبت 19 ألف أمرأة أخرى جراء الهجمات الإسرائيلية المستمرة. 
وأضافت الوكالة أنه في المتوسط يفقد 37 طفلاً في غزة أمهاتهم كل يوم، موضحة أن ظروف الحياة «مروعة» بشكل خاص لأكثر من 155 ألف أمرأة حامل أو مرضعة في قطاع غزة، حيث يواجهن صعوبات في الوصول إلى المياه والمرافق الصحية.

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