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جمعيات إغاثية: وضع المنظومة الصحية في غزة «مأساوي»

تصاعد الدخان قرب مستشفى جراء القصف (أرشيفية)
6 مايو 2024 02:43

غزة (الاتحاد)

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وصفت منظمات إغاثية، أمس، وضع المنظومة الصحية في القطاع بأنه «مأساوي»، نتيجة الحرب الإسرائيلية المستمرة منذ السابع من أكتوبر الماضي.
وقالت المنظمات: «الوضع مأساوي وصعب داخل المستشفيات في قطاع غزة»، مضيفة «المرضى يبيتون في الممرات ويحتاجون لتدخلات علاجية عاجلة وعمليات، لكن المستشفيات غير قادرة على استيعاب الأعداد الكبيرة من المصابين».
وتابعت: «المريض والمصاب ينتظران أياماً لإجراء فحص أو عملية طبية يحتاجانها بشكل عاجل بسبب نقص الإمكانيات جراء الحرب»، واصفة وضع الإصابات التي تصل لمستشفيات غزة جراء القصف الإسرائيلي بـ«الصعب». ومن المقرر أن تستمر زيارة المنظمات الإغاثية إلى غزة أسبوعاً للاطلاع على الوضع الصحي واحتياجات المستشفيات.

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