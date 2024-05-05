إسرائيل تغلق معبر كرم أبو سالم أمام المساعدات

غزة (الاتحاد)

أعلن الجيش الإسرائيلي، أمس، إغلاق معبر كرم أبو سالم، أمام مرور المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، بذريعة إطلاق رشقة صاروخية على المنطقة، أسفرت عن إصابة 10 إسرائيليين. وقال الجيش في بيان عبر منصة «إكس»: «رصدنا إطلاق نحو 10 قذائف صاروخية من مكان قريب من معبر رفح تجاه منطقة كرم أبو سالم»، مضيفاً أنه «تم إغلاق المعبر أمام مرور شاحنات المساعدات إلى غزة».

وأغلقت إسرائيل معبر بيت حانون الواقع شمالي القطاع منذ بداية الحرب، فيما اقتصر دخول المساعدات على قلتها من خلال المعابر الحدودية، على معبري كرم أبو سالم ورفح جنوبي القطاع، قبل أن تعلن إسرائيل الأربعاء الماضي، استئناف دخول المساعدات من معبر بيت حانون. وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الهجوم أسفر عن إصابة عدد من الأشخاص.

جاء الهجوم فيما تتواصل المحادثات في القاهرة، حيث يتواجد وفد من الفصائل الفلسطينية، من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار في القطاع، وتبادل الأسرى مع إسرائيل، ووسط حديث مصري عن إحراز تقدم.