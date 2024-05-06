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البرازيل تسابق الزمن لإغاثة المتضررين من الفيضانات

البرازيل تسابق الزمن لإغاثة المتضررين من الفيضانات
6 مايو 2024 08:07

كانت السلطات في البرازيل تخوض الأحد سباقاً مع الزمن لإغاثة المتضررين جراء الفيضانات المدمّرة التي تضرب جنوب البلاد خصوصاً ولاية ريو غراندي دو سول، مُتسببةً بمقتل 78 شخصاً على الأقل ونزوح نحو 90 ألف نسمة من منازلهم.

ومن خلال الصور الملتقطة جواً وعمليات الإنقاذ الجارية على الأرض، يمكن رؤية أحياء أغرقتها المياه بالكامل، ما يعكس الأضرار الفادحة في جنوب البلاد حيث ارتفع منسوب المياه الى حد أفقد السكان كلّ ما يملكون خلال دقائق، بينما غرقت بالمياه شوارع عاصمة الولاية بورتو أليغري التي تقطنها نحو 1,4 مليون نسمة.

وتمت تعبئة أكثر من ثلاثة آلاف عنصر بين جنود ورجال إطفاء وعمّال إنقاذ لإغاثة السكان وسط حال من الفوضى، وللبحث أيضاً عن نحو مئة مفقود، وفقاً لأحدث تقييم للدفاع المدني.

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وزار الرئيس البرازيلي الأحد الولاية التي تتميز بالإنتاج الزراعي والبالغ عدد سكانها نحو 11 مليون نسمة، للمرة الثانية خلال بضعة أيام.

المصدر: وكالات
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