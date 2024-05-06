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ارتفاع حصيلة ضحايا فيضانات البرازيل

ارتفاع حصيلة ضحايا فيضانات البرازيل
6 مايو 2024 08:51

قالت السلطات المحلية أمس الأحد، إن عدد قتلى الأمطار الغزيرة التي تسببت في حدوث فيضانات بولاية ريو جراندي دو سول في جنوب البرازيل قفز إلى 78 شخصاً على الأقل، مع نزوح عشرات الآلاف.
ووصل الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا إلى الولاية بصحبة مجموعة من الوزراء لمناقشة أعمال الإنقاذ وإعادة الإعمار مع السلطات المحلية.

وساعد متطوعون في جهود الإنقاذ المستمرة باستخدام قوارب ودراجات مائية سريعة وحتى عن طريق السباحة.

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وذكر الدفاع المدني بالولاية أن عدد القتلى قد يرتفع مع ورود أنباء عن فقد 105 أشخاص أمس ارتفاعاً من 70 في اليوم السابق. وأضاف أنه يحقق حالياً فيما إذا كانت هناك صلة لأربع حالات وفاة أخرى بالعواصف.

وألحقت الفيضانات الناجمة عن العواصف في الأيام القليلة الماضية أضراراً بنحو ثلثي عدد البلدات والمدن في الولاية البالغ عددها 500 بلدة ومدينة، مما أدى إلى نزوح أكثر من 88 ألف شخص.

المصدر: وكالات
الفيضانات
البرازيل
الأمطار الغزيرة
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