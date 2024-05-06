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بلينكن إلى جواتيمالا لإجراء محادثات تتعلق بالهجرة

وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن
6 مايو 2024 09:00

يتوجّه وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى جواتيمالا هذا الأسبوع لإجراء محادثات إقليميّة تتعلّق بالهجرة، وفق ما أعلنت وزارته الأحد، في وقت تُواصل الدولتان تعميق العلاقات في هذه القضيّة.

وتأتي زيارته في وقت تسعى أعداد قياسيّة من المهاجرين إلى دخول الولايات المتحدة، معظمهم من أميركا الوسطى وفنزويلا.
عبَرَ نحو 130 ألف جواتيمالي بشكل غير قانوني الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك خلال الفترة بين أكتوبر وفبراير، وفقاً لهيئة الحدود الأميركيّة.
وخلال الفترة نفسها، اعترضت الولايات المتحدة نحو 1,15 مليون مهاجر، حسب المصدر نفسه.

ويقود بلينكن الثلاثاء الوفد الأميركي إلى جواتيمالا لحضور الاجتماع الإقليمي لإعلان لوس أنجلس بشأن الهجرات الذي اعتُمِد عام 2022 ويضع إطاراً لسياسة الهجرة في نصف الكرة الأرضيّة الغربي، حسبما قال المتحدث باسم وزارة الخارجيّة الأميركيّة ماثيو ميلر.

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وأضاف ميلر في بيان أنّ "بلينكن سيشدّد على التقدّم الذي أحرزناه خلال العامين الماضيين ويتطلّع إلى الخطوات المشتركة التالية لتعزيز الإدارة الإنسانيّة للهجرة وتطبيقها الحازم، والمسارات القانونيّة، وإمكان الوصول إلى الحماية، وتحسين دمج اللاجئين والمهاجرين في الأميركيّتَين".

المصدر: وكالات
أنتوني بلينكن
الهجرة
جواتيمالا
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