الإثنين 6 مايو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

أمطار وفيضانات تودي بحياة 14 شخصاً في باكستان

فيضانات في باكستان(أرشيفية)
6 مايو 2024 10:38

أعلنت هيئة إدارة الكوارث في باكستان وفاة 14 شخصاً بسبب الفيضانات خلال الثلاثة أيام الماضية. وقال المتحدث باسم الهيئة جنان سايق إنه نتيجة الفيضانات والأمطار التي ضربت 14 إقليما، تدمر 140 منزلا سكنيا كما نفقت أكثر من 2000 رأس ماشية.

أخبار ذات صلة
مباراتان تحددان طرفي نهائي دوري اليد
التشاديون يدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية

وأضاف: "خلال الأيام  الثلاثة الماضية، وبسبب الأمطار، توفى 14 مواطنا، وفقد شخص. كما تضرر 140 منزلاً بصورة كاملة أو جزئية". كما أعلن محمد أشرف المتحدث باسم وزارة الأشغال العامة أن بعض الطرق في أقاليم بادخشان وتاخار وجور ونورستان أصبحت مغلقة بسبب الانهيارات الأرضية والفيضانات.

المصدر: وام
آخر الأخبار
مباراتان تحددان طرفي نهائي دوري اليد
الرياضة
مباراتان تحددان طرفي نهائي دوري اليد
اليوم 11:47
ناخبة يدلي بصوتها خلال الانتخابات الرئاسية في نجامينا بتشاد
الأخبار العالمية
التشاديون يدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية
اليوم 11:39
انطلاق فعاليات قمة دبي للتكنولوجيا المالية
اقتصاد
انطلاق فعاليات قمة دبي للتكنولوجيا المالية
اليوم 11:19
أفراح العروبة بـ«المحترفين» تنتقل إلى البرازيل
الرياضة
أفراح العروبة بـ«المحترفين» تنتقل إلى البرازيل
اليوم 11:07
سبورتينج يدخل «نادي العشرين»
الرياضة
سبورتينج يدخل «نادي العشرين»
اليوم 11:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©