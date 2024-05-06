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التشاديون يدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية

ناخبة يدلي بصوتها خلال الانتخابات الرئاسية في نجامينا بتشاد
6 مايو 2024 11:39

توجه الناخبون في تشاد إلى صناديق الاقتراع اليوم ، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية التي يتنافس فيها الرئيس الحالي محمد إدريس ديبي مع رئيس الوزراء الحالي سوسيس ماسرا، ورئيس الوزراء السابق ألبرت باهيمي باداكي، إضافة إلى سبعة مرشحين آخرين بينهم امرأة.

 

ويبلغ عدد الناخبين الذين يحق لهم التصويت نحو 8.5 مليون شخص.وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها الساعة السابعة صباحا بالتوقيت المحلي وتغلق عند الخامسة مساء، ومن المتوقع ظهور النتائج الأولية بحلول 21 مايو الجاري، والنتائج النهائية في الخامس من يونيو المقبل.

 

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وفي حال عدم حصول أي مرشح على أكثر من 50 بالمئة من الأصوات، سيتم اللجوء إلى جولة ثانية في 22 يونيو المقبل.

المصدر: وام
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تشاد
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