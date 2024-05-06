الإثنين 6 مايو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

روسيا تستدعي سفيري دولتين أوروبيتين

مبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو
6 مايو 2024 18:08

قالت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، إنها استدعت السفيرين البريطاني والفرنسي في موسكو.
وغادر السفير البريطاني نايجل كيسي، مبنى وزارة الخارجية الروسية بعد استدعائه، بحسب ما ذكرته وكالة "تاس" الروسية للأنباء.
ولم يدل كيسي، الذي أمضى أكثر من 30 دقيقة في الوزارة، بأي تعليق خلال مغادرته. ولم يرد السفير البريطاني على سؤال من وكالة "تاس" حول موضوع الاستدعاء.
وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، في بيان في وقت سابق اليوم الاثنين، استدعاء السفير البريطاني لدى موسكو. وجاء في البيان: "تم استدعاء السفير البريطاني إلى وزارة الخارجية الروسية". ولم تحدد الوزارة أسباب استدعاء السفير.
كما لم تحدد الوزارة سبب استدعاء السفير الفرنسي.

أخبار ذات صلة
«مجموعة السبع» تبحث خطة مساعدات ضخمة لأوكرانيا
روسيا: حلف الناتو يستعد لصراع محتمل معنا
المصدر: وكالات
السفير الفرنسي
السفير البريطاني
روسيا
استدعاء
استدعاء سفير
آخر الأخبار
جانب من جلسة «صناعة فيلم ميلا»
الترفيه
«الشارقة للرسوم المتحركة».. يكشف أسرار فيلم «ميلا»
اليوم 18:21
مبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو
الأخبار العالمية
روسيا تستدعي سفيري دولتين أوروبيتين
اليوم 18:08
«بلووم» تبيع جميع الوحدات السكنية بمجمع «أولفيرا»
اقتصاد
«بلووم» تبيع جميع الوحدات السكنية بمجمع «أولفيرا»
اليوم 17:52
فيصل القدرة خلال جلسة صناعة المحتوى
التعليم والمعرفة
«صناعة المحتوى».. تجذب زوار «القرائي للطفل»
اليوم 17:33
جانب من ورشة الكتابة الإبداعية لليافعين
التعليم والمعرفة
أساسيات «الكتابة الإبداعية».. بـ «الشارقة القرائي للطفل»
اليوم 17:27
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©