روسيا تستدعي سفيري دولتين أوروبيتين

قالت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، إنها استدعت السفيرين البريطاني والفرنسي في موسكو.

وغادر السفير البريطاني نايجل كيسي، مبنى وزارة الخارجية الروسية بعد استدعائه، بحسب ما ذكرته وكالة "تاس" الروسية للأنباء.

ولم يدل كيسي، الذي أمضى أكثر من 30 دقيقة في الوزارة، بأي تعليق خلال مغادرته. ولم يرد السفير البريطاني على سؤال من وكالة "تاس" حول موضوع الاستدعاء.

وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، في بيان في وقت سابق اليوم الاثنين، استدعاء السفير البريطاني لدى موسكو. وجاء في البيان: "تم استدعاء السفير البريطاني إلى وزارة الخارجية الروسية". ولم تحدد الوزارة أسباب استدعاء السفير.

كما لم تحدد الوزارة سبب استدعاء السفير الفرنسي.