روسيا توجه تهديدا شديد اللهجة إلى بريطانيا

وجهت روسيا، اليوم الاثنين، تهديدا شديد اللهجة إلى بريطانيا، قائلة إن ذلك يأتي ردا على تصريحات "عدائية".

وهددت موسكو بضرب أهداف عسكرية بريطانية في أوكرانيا "وخارجها" إذا استخدمت كييف الأسلحة التي سلمتها لندن لها لضرب الأراضي الروسية.

وأشارت وزارة الخارجية الروسية، في بيان، إلى أنها استدعت السفير البريطاني نايجل كايسي، اليوم الاثنين، بعد تصريحات لوزير الخارجية البريطاني ديفيد كامرون تتعلق، بحسب موسكو، "بحق أوكرانيا في ضرب أراضي روسيا باستخدام الأسلحة البريطانية".

وقالت الوزارة، في البيان "تم تحذير ن. كايسي من أن أي منشأة أو معدات عسكرية بريطانية في أوكرانيا وخارج حدودها قد تُستهدف ردا على الضربات الأوكرانية بالأسلحة البريطانية على الأراضي الروسية".

بحسب وزارة الخارجية الروسية، فإن تصريحات وزير الخارجية البريطاني "تتناقض، بشكل مباشر، مع الضمانات التي قدمها الجانب البريطاني أثناء نقل صواريخ بعيدة المدى إلى أوكرانيا" وبموجبها لن يتم استخدامها ضد "الأراضي الروسية".

كما استدعت روسيا السفير الفرنسي لدى موسكو، اليوم الاثنين، للاحتجاج على سياسة باريس فيما يتعلق بالأزمة في أوكرانيا، بعد أن أثار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مجددا إمكانية إرسال قوات غربية للقتال فيها.

وقالت الخارجية الروسية، في بيان "بسبب التصريحات العدائية المتزايدة للسلطات الفرنسية وتلقي معلومات تشير إلى تورط متزايد لفرنسا في النزاع الدائر حول أوكرانيا ... تم استدعاء السفير الفرنسي بيار ليفي".

وأضافت أن الجانب الروسي "عرض تقييمه المبدئي لسياسة باريس التي تؤدي إلى تصعيد النزاع".