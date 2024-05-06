مقتل 14 ونزوح 1000 أسرة جراء الفيضانات في أفغانستان

كابول (د ب ا)

أعلنت هيئة إدارة الكوارث في أفغانستان وفاة 14 شخصاً بسبب الفيضانات خلال الثلاثة أيام الماضية. ونقلت قناة طلوع الأفغانية عن المتحدث باسم الهيئة جنان سايق القول إنه نتيجة الفيضانات والأمطار التي ضربت 14 إقليماً، تدمر 140 منزلاً سكنياً كما نفقت أكثر من 2000 رأس ماشية.

وأضاف«خلال الثلاثة أيام الماضية، وبسبب الأمطار، توفي 14 مواطناً، وفقد شخص. كما تضرر 140 منزلاً بصورة كاملة أو جزئية». كما أعلن محمد أشرف المتحدث باسم وزارة الأشغال العامة أن بعض الطرق في أقاليم بادخشان وتاخار وجور ونورستان أصبحت مغلقة بسبب الانهيارات الأرضية والفيضانات.

على صعيد آخر، أعلنت وزارة اللاجئين في أفغانستان أمس أن أكثر من ألف أسرة في ولاية غور بوسط البلاد اضطرت للنزوح من منازلها بسبب هطول أمطار غزيرة وفيضانات خلال الأيام الماضية. وقد أدت الفيضانات لتدمير المنازل والأراضي الزراعية، بحسب ما قالته الوزارة.

ونقلت قناة طلوع الأفغانية عن هيئة إدارة الكوارث الوطنية القول أول أمس إن ما لا يقل عن 14 شخصاً لقوا حتفهم بسبب الفيضانات.

ويشار إلى أن أفغانستان شهدت خلال الأشهر الماضية هطول ثلوج وأمطار كثيفة، مما تسبب في وقوع قتلى ومصابين. وحذر خبراء الأرصاد من أن الظواهر المناخية الحادة مثل الفيضانات والجفاف أصبحت أكثر تكراراً في أفغانستان وباكستان بسبب التغير المناخي.