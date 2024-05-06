الاتحاد الأوروبي يعرب عن قلقه من الأوضاع في ليبيا

طرابلس (الاتحاد)

أعرب الاتحاد الأوروبي عن القلق حول الأوضاع في ليبيا وما يتعلق بالتدخلات الأجنبية. جاء ذلك خلال لقاء رئيس لجنة الخارجية بمجلس النواب الليبي، يوسف العقوري، أمس، سفير بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا نيكولا أورلاند، والوفد المرافق له في مدينة بنغازي.

وشدد سفير بعثة الاتحاد الأوروبي على أن الاتحاد سيواصل دعمه لليبيا خاصة في مجال بناء القدرات، كما أكد على الحرص على دعم بعثة الأمم المتحدة.

وجرى خلال اللقاء مناقشة آخر التطورات السياسية في ليبيا وبرامج التعاون بين الجانبين، بالإضافة إلى مناقشة عمل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

وأكد العقوري أهمية دور الاتحاد الأوروبي في دعم استقرار ليبيا، موضحاً أن هناك ارتباط وثيق بين أمن واستقرار ليبيا والأوضاع في أوروبا، مشدداً على موقف مجلس النواب بضرورة خروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية لتحقيق الاستقرار في البلاد، مطالباً بمزيد من التنسيق حول برامج دعم الاتحاد الأوروبي من أجل تحقيق الاستفادة القصوى منها، مجدداً اهتمام لجنة الخارجية ببرامج بعثة الاتحاد الأوروبي لدعم تأمين الحدود. وفيما يتعلق بملف الهجرة، أكد رئيس لجنة الخارجية بمجلس النواب الليبي ضرورة التنسيق المشترك بين ليبيا والاتحاد الأوروبي لمواجهة تدفقات الهجرة غير المسبوقة التي أصبحت تشكل تحدياً كبيراً للجميع.