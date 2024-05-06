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خبراء أمميون: ندين العنف ضد النساء والأطفال في غزة

ظروف مأساوية يعيشها الأطفال والنساء في غزة (أرشيفية)
7 مايو 2024 01:44

جنيف (وكالات) 

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دان خبراء أمميون، في بيان أمس، العنف غير المقبول بحق النساء والأطفال في غزة منذ بداية الحرب، وأعلن المقررون الخاصون السبعة «نشعر بالصدمة لتعرض النساء لمثل هذه الهجمات الوحشية والعشوائية وغير المتناسبة من قبل إسرائيل التي لا توفر جهودها لتدمير حياتهن وتحرمهن من حقوقهن الإنسانية الأساسية».
ويؤكد خبراء الأمم المتحدة أن للدمار الهائل الذي لحق بالمنازل في غزة، والظروف المعيشية غير المستقرة في الخيم، تأثيراً غير متناسب على النساء والفتيات وخاصة على أمنهن وحياتهن الخاصة. 
وقال الخبراء: «لا تزال الحوامل والمرضعات يتلقين معاملة مروعة مع القصف المباشر للمستشفيات والحرمان المتعمد من الوصول إلى مرافق الرعاية الصحية من قبل القناصة الإسرائيليين إلى جانب نقص الأسرة والموارد الطبية»، مؤكدين أن نحو 50 ألف فلسطينية حامل و20 ألف رضيع يواجهون «مخاطر لا يمكن تصورها».
وأضاف الخبراء أن «أكثر من 183 امرأة يلدن كل يوم مع آلام مبرحة فيما توفي مئات الرضع بسبب عدم توفر الكهرباء لتشغيل الحاضنات».

غزة
الأطفال
فلسطين
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إسرائيل
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