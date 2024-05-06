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«العائم» يعزز خدماته العلاجية

«العائم» يعزز خدماته العلاجية
7 مايو 2024 01:46

العريش (وام) 

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يواصل المستشفى الإماراتي العائم في مدينة العريش المصرية تقديم خدماته العلاجية والجراحية والإنسانية إلى الأشقاء الفلسطينيين من سكان قطاع غزة. ويبذل فريق العمل جهوداً مضنية على مدار الساعة لتأدية مهمتهم الإنسانية المستمدة من رسالة دولة الإمارات، والتي تتمثل في أن المساعدات الإنسانية الخارجية جزء لا يتجزأ من مسيرتها الإنسانية والتزاماتها الأخلاقية تجاه الشعوب كافة سواء الشقيقة أو الصديقة.
ومن هذا المنطلق جاءت توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بتقديم كافة أشكال الدعم والمساندة لسكان قطاع غزة وذلك ضمن عملية «الفارس الشهم 3».
ويضم المستشفى العائم القائم بالتعاون بين وزارة الدفاع ومجموعة موانئ أبوظبي طاقماً طبياً وإدارياً متكاملاً من مختلف التخصصات، تشمل أطباء التخدير والجراحة العامة والعظام والطوارئ والعناية المركزة والباطنية، إضافة إلى ممرضين ومهن مساعدة وفنية ومتخصصين في إدارة المستشفيات.
وقال الدكتور أحمد مبارك، مدير المستشفى العائم: «إن فريق إنشاء المستشفى كان حريصاً على تجهيزه بأفضل وأحدث المعدات التي تساهم في توفير أفضل أنواع العلاج والرعاية الطبية والجراحية وفق أعلى المعايير والبروتوكولات العالمية».
وأشار إلى أن سعة المستشفى تبلغ حالياً 100 سرير للمرضى و100 مماثلة لمرافقيهم الذين خصصت لهم أماكن للإقامة مزودة بجميع الخدمات المعيشية والترفيهية ليكونوا بجانب أهاليهم من المرضى المقيمين في المستشفى. وأكد مدير المستشفى العائم أن جميع الحالات التي يتم استقبالها تخضع بشكل فوري لعملية تقييم شاملة يتم بعدها تحديد الإجراء العلاجي المناسب الذي سيقوم به الأطباء، وفق أعلى مستويات الرعاية الصحية، مشيراً إلى أنه تم إجراء 328 عملية جراحية منذ بداية تدشينه.
يذكر أن المستشفى مزود بمهبط للطائرات العمودية وزوارق بحرية تعزز الاستجابة للحالات الطارئة والصعبة التي تستدعي تدخلاً طبياً عاجلاً.
من ناحيتهم، تقدم عدد من الأشقاء الفلسطينيين الموجودين في المستشفى ومرافقيهم بخالص الشكر والتقدير إلى دولة الإمارات، قيادة وحكومة وشعباً، على مبادراتها الإنسانية ودعمها المتواصل للشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

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