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«المستشفى الميداني» يُجري عملية جراحية معقدة في غزة

الأطقم الطبية الإماراتية تواصل عملها لتحسين جودة الخدمات المقدمة للأسر الفلسطينية في غزة (أرشيفية)
7 مايو 2024 01:44

حسين الطنيجي (أبوظبي، غزة)

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في إطار الخدمات الطبية التي تُقدمها دولة الإمارات للأُسر الفلسطينية في قطاع غزة ضمن عملية الفارس الشهم 3، أجرى الطاقم الطبي المتخصص في المستشفى الميداني الإماراتي عملية جراحية هي الأولى من نوعها في قطاع غزة لسيدة كانت تعاني من فقدان شبه تام للحركة في يدها اليسرى جراء إصابتها بطلق ناري في الطرف العلوي والإصابة في عصبين رئيسين، ما أدى إلى سقوط في اليد والإحساس بآلام مبرحة، ونجحت العملية بتحسين حركتها وتخفيف الآلام الذي كانت تعاني منها في الفترة السابقة. 
وتفصيلاً.. أجرى العملية الجراحية الدكتور خالد فارس آل علي، استشاري جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري، برفقة مجموعة من الأطباء المتخصصين، من خلال تحرير الأعصاب بالجراحة المايكروسكوبية ونقل الأعصاب من مكانها، مستخدمين أحدث الأجهزة الطبية والتقنيات لتحرير الأعصاب المصابة ومعالجة الآلام الناجمة عن الجروح. 
ويُجري الطاقم الطبي في المستشفى الميداني الإماراتي العمليات الجراحية المُعقدة مستخدماً التقنيات الطبية المتطورة والأجهزة الحديثة للحصول على نتائج مُبهرة، بهدف المساهمة في التخفيف من معاناة المرضى والمصابين الفلسطينيين، بعد تعذر حصولهم على الخدمات الطبية المناسبة نتيجة توقف عدد كبير من مستشفيات غزة عن الخدمة، وعدم توفر الأجهزة والمعدات الطبية اللازمة لإجراء العمليات الجراحية. 
وتعكس النجاحات المتلاحقة التي تسجلها الكوادر الطبية مدى التطور الكبير بين أروقة المشفى الميداني الإماراتي، وتؤكد حرص دولة الإمارات البالغ على حياة الفلسطينيين وعلى دعم القطاع الصحي في غزة، حيث تواصل الأطقم الطبية الإماراتية عملها لتحسين جودة الخدمات الطبية للأسر الفلسطينية في غزة. 
وضمن توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لدعم الأشقاء الفلسطينيين، أعلنت وزارة الخارجية في شهر نوفمبر 2023  بدء عملية إدخال المستشفى الميداني الإماراتي المتكامل إلى جنوب قطاع غزة عبر معبر رفح، تحت مظلة العملية الإنسانية «الفارس الشهم 3»، حيث يتولى فريق طبي إماراتي متخصص الإشراف عليه، فيما باشر باستقبال المصابين في الرابع من ديسمبر 2023  بعد مراحل من تجهيزه بالكوادر المتخصصة والمؤهلة في المجالات والفروع الطبية المختلفة، بجانب عيادات متخصصة في الباطنية، والأسنان وعيادة نفسية، وطب العائلة، إضافة إلى خدمات الأشعة المقطعية، ومختبر وصيدلية والخدمات الطبية المساندة، وأقسام الجراحة العامة وجراحة العظام والأطفال والنساء، والتخدير وعناية حثيثة بالأطفال والبالغين، ضمن سعة سريرية تتعدى 150 سريراً.
ويترجم المستشفى الميداني الإماراتي جانباً من جهود دولة الإمارات للتخفيف من معاناة الأشقاء الفلسطينيين، ودعم المنظومة الصحية في قطاع غزة، والتي تواجه ظروفاً استثنائية حرجة.

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