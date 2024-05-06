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هولندا تدعو إلى تفادي توسيع دائرة العنف في جنوب لبنان

وزيرة الخارجية الهولندية هانكي بروينز سلوت (أرشيفية)
7 مايو 2024 01:46

بيروت (الاتحاد) 

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دعت وزيرة الخارجية الهولندية هانكي بروينز سلوت أمس، إلى الوقف الفوري لتدهور الوضع على الحدود الجنوبية للبنان مع الاحتلال الإسرائيلي. 
وقالت الوزيرة الهولندية في تصريح لوسائل الإعلام بعد لقائها وزير الخارجية اللبناني عبدالله بو حبيب إن بلادها قلقة من تصاعد الصراع في جنوبي لبنان وتأسف لخسارة أرواح مدنية لما له من انعكاس سلبي على لبنان والمنطقة. وأضافت أنه من الأهمية بمكان أن يتم تفادي توسيع دائرة العنف معربة عن دعم بلادها لحل دبلوماسي ودعم الجيش اللبناني للعمل على تثبيت الاستقرار. 
ودعت الوزيرة الهولندية  إسرائيل ولبنان إلى اعتماد القرار الدولي 1701 كأساس لسلام دائم وعلى المساهمة بتطبيقه من خلال التحرك الميداني.
وأعربت عن تقديرها لدور لبنان «والعبء الكبير الذي يتحمله لاستضافة العدد الأكبر من النازحين السوريين»، مشيرة إلى أن هولندا خصصت مبلغ 140 مليون يورو للسنوات الأربع المقبلة لدعم إعادة بناء القطاع الخاص في لبنان، وللمساعدة في تنمية البلاد بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي.

هولندا
لبنان
جنوب لبنان
إسرائيل
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