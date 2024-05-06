أيرلندا وإسبانيا تناقشان الاعتراف بالدولة الفلسطينية

لندن (وكالات)

أجرى رئيسا وزراء أيرلندا وإسبانيا مزيداً من المناقشات بشأن الاعتراف بدولة فلسطين. وتحدث رئيس وزراء أيرلندا سيمون هاريس، عبر الهاتف مع رئيس الوزراء بيدرو سانشيز، أمس، عقب مناقشات دارت بينهما في دبلن وبروكسل الشهر الماضي بشأن هذه المسألة، حسبما قالت وكالة الأنباء البريطانية «بي أيه ميديا».

وقال هاريس، إن هذه كانت محادثتهما الثالثة في الأسابيع الأخيرة، وإنهما حريصان على إحراز تقدم بشأن هذه المسألة قريباً جداً، مضيفاً «عبرت أنا ورئيس الوزراء سانشيز عن قلقنا العميق إزاء تقارير تشير إلى أن إسرائيل أمرت بإجلاء مدنيين من أجزاء من مدينة رفح استعداداً لعملية عسكرية». واستطرد قائلاً «أكرر دعوتي لإسرائيل بعدم القيام بعملية عسكرية واسعة النطاق في رفح، فمن الواضح تماماً أن من شأن أي عملية عسكرية إسرائيلية في رفح أن تؤدي حتماً إلى عواقب إنسانية كارثية وإلى مقتل أعداد من المدنيين الأبرياء».

وقال: «أكدنا من جديد على رغبة كل من إسبانيا وأيرلندا في الاعتراف بدولة فلسطين، واتفقنا على أن الاعتراف الرسمي هو جزء مهم من الاعتراف بأن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، في ظل إقامة دولة فلسطينية تعيش جنباً إلى جنب مع دولة إسرائيل في سلام وأمن». واستطرد قائلاً «نحن ننسق الجهود مع دول أوروبية أخرى، للاعتراف بدولة فلسطينية، إلى جانب دول تتبنى اتجاهاً مماثلاً، وسيتم ذلك بطريقة يمكن أن يكون لها أثر إيجابي كبير على الوضع على الأرض».