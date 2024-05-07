الثلاثاء 7 مايو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

قتلى وعشرات العالقين بانهيار مبنى في جنوب إفريقيا

عمال الإنقاذ في مكان انهيار مبنى متعدد الطوابق قيد الإنشاء في مدينة جورج بجنوب إفريقيا
7 مايو 2024 11:18

لقي أربعة عمال على الأقلّ حتفهم فيما لا يزال نحو 50  محاصرين تحت الأنقاض إثر انهيار مبنى قيد الإنشاء في مدينة جورج الساحلية في جنوب إفريقيا ، بحسب ما أعلنت السلطات.

وأعلنت بلدية جورج الواقعة على مسافة 400 كيلومتر شرق كيب تاون، أنه تم انتشال 24 شخصا من تحت الأنقاض ونقل معظمهم إلى المستشفى. وتوفي أربعة منهم متأثرين بإصاباتهم.

وما زال "51 شخصا" محاصرين تحت الأنقاض، وفق ما أوضحت البلدية.

أخبار ذات صلة
فينيدي مدرباً لنيجيريا
رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس جنوب أفريقيا بذكرى استقلال بلاده

وبحسب الناطقة باسم بلدية المدينة شانتال إدواردز فإنّ "فريقاً يضمّ 75 عاملاً كانوا في المكان عند انهيار" العمارة التي كانت قيد الإنشاء.

وانهار المبنى المكوّن من خمسة طوابق. ولم تتّضح في الحال أسباب الانهيار.

المصدر: وكالات
جنوب أفريقيا
انهيار مبنى
آخر الأخبار
"الهوية والجنسية" تستعرض فئات الإقامة الذهبية وتأشيرة السياحة متعددة الدخول خلال سوق السفر العربي
علوم الدار
"الهوية والجنسية" تستعرض فئات الإقامة الذهبية وتأشيرة السياحة متعددة الدخول خلال سوق السفر العربي
اليوم 11:36
22.07 مليار درهم إيرادات "أدنوك للغاز" في الربع الأول من 2024
اقتصاد
22.07 مليار درهم إيرادات "أدنوك للغاز" في الربع الأول من 2024
اليوم 11:32
عمال الإنقاذ في مكان انهيار مبنى متعدد الطوابق قيد الإنشاء في مدينة جورج بجنوب إفريقيا
الأخبار العالمية
قتلى وعشرات العالقين بانهيار مبنى في جنوب إفريقيا
اليوم 11:18
«الليجا»: جيرونا من «المظاليم» إلى «الأبطال» في 3 مواسم
الرياضة
«الليجا»: جيرونا من «المظاليم» إلى «الأبطال» في 3 مواسم
اليوم 11:10
انطلاق فعاليات قمة "AIM للاستثمار" 2024 في أبوظبي بمشاركة دولية واسعة
اقتصاد
انطلاق فعاليات قمة "AIM للاستثمار" 2024 في أبوظبي بمشاركة دولية واسعة
اليوم 11:09
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©